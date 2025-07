Bravo Valditara gli studenti abbiano il merito di protestare

Il ministro Valditara merita il massimo plauso per aver riaffermato con fermezza che l’obbligo di diligenza agli esami di maturità deve essere rispettato, lasciando poco spazio a proteste sterili. La sua posizione chiara e decisa rappresenta un passo importante verso un sistema scolastico più serio e meritocratico. Solo così si garantisce un futuro in cui il merito e la responsabilità siano al centro del percorso educativo.

Bravo Valditara: ancora una volta il nostro plauso va al ministro dell’Istruzione e del Merito per aver detto forte e chiaro che chi fa scena muta volontariamente all’esame di maturità sarà bocciato. Senza se e senza ma. Finisce così, come è giusto che sia, la “ribellione” degli studenti che forti del punteggio ottenuto alle prove . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bravo Valditara, gli studenti abbiano il merito di protestare

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto dopo i casi dei due studenti che in Veneto si sono rifiutati di sostenere l'orale della Maturità per protesta. "Tra le riforme che stiamo per varare - afferma Valditara - ce n'è una anche sulla m

