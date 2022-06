Milan, Scaroni rassicura su Maldini: 'Lui e Massara resteranno. Leao? Sapremmo sostituirlo...' (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente del Milan Paolo Scaroni , ospite de La politica nel pallone su Gr Parlamento, ha parlato del club rossonero svariando su vari temi, dal passaggio di proprietà della società (da Elliott ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente delPaolo, ospite de La politica nel pallone su Gr Parlamento, ha parlato del club rossonero svariando su vari temi, dal passaggio di proprietà della società (da Elliott ...

