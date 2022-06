Buffon: 'Juve, Di Maria sa fare tutto. In questa Serie A sarebbe come Maradona' (Di lunedì 20 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

forumJuventus : Buffon: “Juve al centro di tanti scandali perché fa più rumore, tutti si nascondono dietro di lei” ??… - tuttosport : #Buffon: «#Juve punita per cose fatte anche da altri» ??? - tragicom24 : Buffon ha scommesso alla Snai il passaggio di Di Maria alla Juve - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Buffon: '#Juve, #DiMaria vale Messi e Ronaldo. L'età non conta, in questa #SerieA sarebbe come #Maradona' - misorecordsuk : Buffon: 'Juve, Di Maria sa fare tutto in questa Serie A sarebbe come Maradona” | Intervista #Juve #Juventus -