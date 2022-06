A che ora gareggia Benedetta Pilato oggi e dove vederla in tv: programma 100 rana Mondiali nuoto 2022 (Di lunedì 20 giugno 2022) oggi, dalle 19.48, Benedetta Pilato salirà sul blocchetto di partenza della Finale dei 100 rana donne. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro della grande sfida della pugliese che sogna di conquistare una medaglia nella specialità. Nelle semifinali Benny ha nuotato il secondo tempo alle spalle della tedesca Anna Elendt (1:05.62). Per l’azzurra 1:05.88 e la speranza, quindi, di potersela giocare per il podio e magari sognare l’oro in una distanza che non sembra vedere nelle migliori condizioni la campionessa del mondo in carica Lilly King. Una gara in cui, ovviamente, la tensione giocherà un ruolo determinante e in cui, quindi, la giovane classe 2005 dovrà essere in grado di trasformare il tutto in energia positiva da esprimere in acqua. Pilato ci proverà e vedremo quale sarà il ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022), dalle 19.48,salirà sul blocchetto di partenza della Finale dei 100donne. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro della grande sfida della pugliese che sogna di conquistare una medaglia nella specialità. Nelle semifinali Benny ha nuotato il secondo tempo alle spalle della tedesca Anna Elendt (1:05.62). Per l’azzurra 1:05.88 e la speranza, quindi, di potersela giocare per il podio e magari sognare l’oro in una distanza che non sembra vedere nelle migliori condizioni la campionessa del mondo in carica Lilly King. Una gara in cui, ovviamente, la tensione giocherà un ruolo determinante e in cui, quindi, la giovane classe 2005 dovrà essere in grado di trasformare il tutto in energia positiva da esprimere in acqua.ci proverà e vedremo quale sarà il ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? REVOCARE SUBITO L’OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI ?? Vista la raffica di sentenze che in tutta Italia sta metten… - lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - matteorenzi : Berrettini, l’Italia che vince. L’erba inglese porta bene anche quest’anno. E ora tutti in attesa di Sua Maestà Wim… - G_A_V_76 : RT @andreasso1951: Non voleva nulla a che fare, ora che lo butteranno fuori dal M5S indovinate dove andrà a “Dimorare” ? Chi ha detto PD ?… - shenlanzhoe : vabbe avete presente quando ho detto che in sti giorni sono riuscita a uscire di casa tranquilla ecco be finito il… -