“Rimini Rimini” | un grido si alza tra i curiosi sul set

(Di domenica 19 giugno 2022) “Per il ristorante “La conchiglia” si percorre tutto il lungomare, alla terza strada si gira a sinistra in fondo al canale. Per una cinquantina di metri, poi in fondo a sinistra c’è una stradina piccola..”. Siamo sulla riviera romagnola. Dove non si dorme mai, e nessuna estate è uguale. E Sergio Corbucci è il regista della commedia marinara ““, stasera in tv: ‘Storie di ombrelloni, bomboloni.. sulla costa lambita dall’onda sensuale del mare d’Agosto..’, carne della carne È estate per Ermenegildo detto “Gildo” Morelli (Paolo Villaggio), un pretore funzionario pubblico in vacanza. Severo moralista, paladino del buon costume, repressore di ogni pornografia, che s’innamora di Lola Sarti (Serena Grandi) provocante ...