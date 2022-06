Isola 16, finale a rischio per Edoardo Tavassi dopo l’infortunio? “È grave”, l’indiscrezione (Di domenica 19 giugno 2022) Probabilmente Edoardo Tavassi dovrà ritirarsi dall’Isola 16 e così non partecipare alla finale del 27 giugno. Il naufrago, qualche giorno fa, si era fatto male ad una gamba mentre faceva una prova ricompensa. Edoardo accusava un fortissimo dolore tanto da mettersi a piangere e la naufraga Estefania Bernal ha detto: “A un certo punto, mentre Luca sta tornando con il pollo e con le patate, vedo Edoardo che stava piangendo sopra un tronco e che si era fatto malissimo.” Tavassi è stato quindi portato in infermeria per accertamenti e purtroppo l’infortunio per lui sarebbe grave. Infatti, ecco il portale The Pipol Tv cosa ha comunicato poco fa sul suo profilo Instagram: Niente da fare. Il problema al ginocchio per Edoardo ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 giugno 2022) Probabilmentedovrà ritirarsi dall’16 e così non partecipare alladel 27 giugno. Il naufrago, qualche giorno fa, si era fatto male ad una gamba mentre faceva una prova ricompensa.accusava un fortissimo dolore tanto da mettersi a piangere e la naufraga Estefania Bernal ha detto: “A un certo punto, mentre Luca sta tornando con il pollo e con le patate, vedoche stava piangendo sopra un tronco e che si era fatto malissimo.”è stato quindi portato in infermeria per accertamenti e purtroppoper lui sarebbe. Infatti, ecco il portale The Pipol Tv cosa ha comunicato poco fa sul suo profilo Instagram: Niente da fare. Il problema al ginocchio per...

