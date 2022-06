Il Papeete bis è servito, Draghi ha i mesi contati. Parla Giannuli (Di domenica 19 giugno 2022) Se non è un Papeete bis ci assomiglia molto. A questo giro il bancone è più affollato. Con la resa dei conti nel Movimento 5 Stelle fra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte ormai agli sgoccioli si apre la stagione del libera-tutti. Ne è sicuro Aldo Giannuli, politologo, presidente dell’Osservatorio globalizzazione, attento conoscitore del Movimento 1.0, targato Grillo&Casaleggio. “Di questo passo Conte e Salvini cercheranno la spallata al governo Draghi entro l’autunno. Più vanno avanti, più si sgretolano. Le elezioni anticipate sono un’ancora di salvezza”. Di qui il processo a Di Maio e ai governisti che lo seguono nel Movimento. Il duello a distanza, tra stoccate, insulti e veline al vetriolo, atterrerà sul tavolo del Consiglio nazionale convocato in fretta e furia da Conte e i suoi colonnelli per questa sera. Niente espulsione per il ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) Se non è unbis ci assomiglia molto. A questo giro il bancone è più affollato. Con la resa dei conti nel Movimento 5 Stelle fra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte ormai agli sgoccioli si apre la stagione del libera-tutti. Ne è sicuro Aldo, politologo, presidente dell’Osservatorio globalizzazione, attento conoscitore del Movimento 1.0, targato Grillo&Casaleggio. “Di questo passo Conte e Salvini cercheranno la spallata al governoentro l’autunno. Più vanno avanti, più si sgretolano. Le elezioni anticipate sono un’ancora di salvezza”. Di qui il processo a Di Maio e ai governisti che lo seguono nel Movimento. Il duello a distanza, tra stoccate, insulti e veline al vetriolo, atterrerà sul tavolo del Consiglio nazionale convocato in fretta e furia da Conte e i suoi colonnelli per questa sera. Niente espulsione per il ...

Pubblicità

elvise1657 : RT @Repostate21: Aria di Papeete bis Tirare la corda con Draghi per non tirare le cuoia: la nuova strategia di Salvini. Primo segnale sull… - Repostate21 : Aria di Papeete bis Tirare la corda con Draghi per non tirare le cuoia: la nuova strategia di Salvini. Primo segna… - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: Salvini con le spalle al muro, tra la tentazione del Papeete bis e la federazione con Silvio per fregare la Meloni http… - TitiRode : RT @LaNotiziaTweet: Salvini con le spalle al muro, tra la tentazione del Papeete bis e la federazione con Silvio per fregare la Meloni http… - LuciaLaVita1 : RT @LaNotiziaTweet: Salvini con le spalle al muro, tra la tentazione del Papeete bis e la federazione con Silvio per fregare la Meloni http… -