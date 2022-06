Canoa slalom | Coppa del Mondo Cracovia 2022 | Raffaello Ivaldi in finale nella canadese maschile!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) La stagione internazionaledellaprosegue, dopo gli Europei senior, con la seconda tappa delladel, in corso a, in Polonia: l’Italiasessione mattutina della terza giornata vede passare due azzurri in semi, grazie atra gli uomini ed Elena Borghi tra le donne . Nel C1 maschile qualificazione all’ultimo atto per, 7° in 94.40 (percorso netto), mentre vengono eliminati sia Paolo Ceccon, 22° in 101.04 (6 penalità determinanti), sia Roberto Colazingari, 27° in 102.75 (4 penalità non decisive). Nel C1 femminile passa il turno l’unica azzurra in gara, Elena ...