Ucraina | veterano Usa disperso è in vita | in rete un suo video per la famiglia

Washington, 18 giu. (Adnkronos/Washington Post) - Il veterano americano disperso in Ucraina, dove si è recato a combattere al fianco delle forze di Kiev, per addestrare i militari ucraini all'uso delle armi inviate dagli Usa, è vivo, rende noto la famiglia, citando un video pubblicato in rete. Alexander Drueke risulta scomparso da giorni. Si trovava vicino a Kharkiv. Nel video, Alexander si rivolge alla madre per dirle che tornerà a casa "il prima possibile". Il video è stato pubblicato dopo che l'emittente russa Rt aveva reso noto che Drueke, insieme a un altro americano, l'ex Marine Andy Tai Huynh, si erano arresi alle forze russe.

