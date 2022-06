Sport in tv oggi, sabato 18 giugno: programma e orari di tutti gli eventi (Di sabato 18 giugno 2022) Lo Sport in tv di oggi, sabato 18 giugno: ecco il programma e gli orari di tutti gli eventi del giorno. Proseguono i Mondiali di nuoto a Budapest, con il nuoto sincronizzato e le prime gare del nuoto in vasca. Spazio poi alle ultime libere e soprattutto alle qualifiche della MotoGP in Germania sul circuito del Sachsenring e della Formula 1 in Canada. Torna in campo anche la Nazionale femminile di volley, che se la vedrà con il forte Brasile nella Nations League. Fari puntati anche sugli Europei di ginnastica ritmica da Tel Aviv, ma non solo. Di seguito, le nostre grafiche sugli eventi del 18 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Loin tv di18: ecco ile glidiglidel giorno. Proseguono i Mondiali di nuoto a Budapest, con il nuoto sincronizzato e le prime gare del nuoto in vasca. Spazio poi alle ultime libere e soprattutto alle qualifiche della MotoGP in Germania sul circuito del Sachsenring e della Formula 1 in Canada. Torna in campo anche la Nazionale femminile di volley, che se la vedrà con il forte Brasile nella Nations League. Fari puntati anche sugli Europei di ginnastica ritmica da Tel Aviv, ma non solo. Di seguito, le nostre grafiche suglidel 18Face.

