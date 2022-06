Microsoft Edge: rilasciata la nuova build (Di sabato 18 giugno 2022) Microsoft ha recentemente rilasciato una nuova build di Microsoft Edge Dev, dando così agli utenti la possibilità di testare alcuni dei più recenti miglioramenti, la build 104.0.1287.1 è ora disponibile La nuova build di Microsoft Edge Dev, la 104.0.1287.1 è dotata di tre importanti novità. La prima è una notifica che viene visualizzata quando i punti Microsoft Rewards aumentano. Dato che Microsoft Rewards è una parte così importante dell’esperienza con Edge, questa nuova notifica è certamente utile, ma d’altra parte non dimentichiamo che il programma Rewards continua a essere limitato a una manciata di Paesi. Per i dispositivi Android, ... Leggi su tuttotek (Di sabato 18 giugno 2022)ha recentemente rilasciato unadiDev, dando così agli utenti la possibilità di testare alcuni dei più recenti miglioramenti, la104.0.1287.1 è ora disponibile LadiDev, la 104.0.1287.1 è dotata di tre importanti novità. La prima è una notifica che viene visualizzata quando i puntiRewards aumentano. Dato cheRewards è una parte così importante dell’esperienza con, questanotifica è certamente utile, ma d’altra parte non dimentichiamo che il programma Rewards continua a essere limitato a una manciata di Paesi. Per i dispositivi Android, ...

