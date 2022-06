La lapide di Internet Explorer diventa virale in Corea del Sud (Di sabato 18 giugno 2022) Per Jung Ki-young, un ingegnere del software sudCoreano, la decisione di Microsoft Corp (MSFT.O) di ritirare il suo browser Internet Explorer ha segnato la fine di un quarto di secolo di relazione di amore-odio con la tecnologia. Per commemorare la sua scomparsa, ha trascorso un mese e ha speso 430.000 vinti ($ 330) progettando e ordinando una lapide con il logo “e” di Explorer e l’epitaffio inglese: “Era un buon strumento per scaricare altri browser”. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Product Opportunity Explorer di Amazon, lo strumento che suggerirà ai venditori su quali prodotti puntare Dopo che il memoriale è stato esposto in un bar gestito da suo fratello nella città meridionale di Gyeongju, una foto della lapide è ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 giugno 2022) Per Jung Ki-young, un ingegnere del software sudno, la decisione di Microsoft Corp (MSFT.O) di ritirare il suo browserha segnato la fine di un quarto di secolo di relazione di amore-odio con la tecnologia. Per commemorare la sua scomparsa, ha trascorso un mese e ha speso 430.000 vinti ($ 330) progettando e ordinando unacon il logo “e” die l’epitaffio inglese: “Era un buon strumento per scaricare altri browser”. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Product Opportunitydi Amazon, lo strumento che suggerirà ai venditori su quali prodotti puntare Dopo che il memoriale è stato esposto in un bar gestito da suo fratello nella città meridionale di Gyeongju, una foto dellaè ...

