Cava | si apre il carcere per l’ex sindaco Polichetti

(Di sabato 18 giugno 2022)de’ Tirreni. Politica e clan; la Corte di Cassazione respinge i ricorsi e conferma il giudizio di secondo grado per tutti gli imputati, incluso Enricoex vicedide’ Tirreni prima assolto e poi condannato a 5 anni di reclusione. I giudici dell’Appello a luglio di un anno fa avevano riqualificato le pene su ricorso della Dda condannando Dante Zullo a 24 anni e 10 mesi di reclusione; Vincenzo Porpora a 14 anni; Geraldine Zullo a 15 anni e 6 mesi; Carmela Lamberti a 10 anni e due mesi; Carlo Lamberti a 10 anni e 4 mesi; Antonio Di Marino a 10 anni e 6 mesi; Antonio Santoriello a 14 anni; Vincenzo Zullo a 10 anni; 6 anni e 6 mesi per Domenico Caputano e 3 anni e 7 mesi per Mario Caputano.era stato giudicato colpevole per l’accusa di scambio elettorale ...