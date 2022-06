Calcio Napoli, Spalletti: “Sarà difficilissimo rientrare tra le prime 4” (Di sabato 18 giugno 2022) Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato della pressione attorno agli azzurri dopo la scorsa stagione: “Dovremo tentare di combattere con le squadre più titolate”. “Quando alleno una squadra i miei calciatori sono tutto. Quello che può fare la differenza quest’anno è che sono in una città che ha una passione infinita per questi colori Leggi su 2anews (Di sabato 18 giugno 2022) Il tecnico delha parlato della pressione attorno agli azzurri dopo la scorsa stagione: “Dovremo tentare di combattere con le squadre più titolate”. “Quando alleno una squadra i miei calciatori sono tutto. Quello che può fare la differenza quest’anno è che sono in una città che ha una passione infinita per questi colori

Pubblicità

Luxgraph : Juve, Di Maria da prendere al volo: è l'ora della scelta - RaffoSarnataro : Buongiorno. Posso dire che le notizie false che il 'signor' Zazzaroni diffonde per screditare il Calcio Napoli hann… - IgnazioGrazioso : Quindi secondo gli 'esperti' di calcio di stamattina, se il Napoli comprasse Courtois (scarso coi piedi come la fam… - CorSport : #Napoli-#Spalletti, l’estate sospesa: non ha certezze su #Koulibaly, #FabianRuiz e #Anguissa - carminemegna : @MicheleDiGenn10 @PitSam7 Uà , si vedeva tranquillamente anche prima la tua acredine… il Napoli paga gli accordi ,… -