Trintignant | indimenticabile ne ‘Il sorpasso’ insieme a Gassman

Jean-Louis Trintignant, morto oggi all'età di 91 anni, sarà per sempre nell'immaginario cinematografico italiano il giovane riservato e ingenuo Roberto Mariani del film 'Il sorpasso' (1962) di Dino Risi, l'amico di Bruno Cortona (Vittorio Gassman) immortalato sulla sua Lancia Aurelia B24S Spider. In una Roma a Ferragosto, deserta, si aggira la magnifica Spider di Bruno Cortona, un nullafacente che vive di espedienti. Alla ricerca di un telefono, Bruno conosce Roberto Mariani, uno studente rimasto in città per preparare un esame. Grazie alle sue doti istrioniche, Bruno convince Roberto a fare un giro con lui in macchina: i due iniziano un viaggio che li porterà in varie località alla ricerca di un luogo dove mangiare, fino alla casa in campagna dove vivono i parenti di Roberto. Arrivati a Castiglioncello, Bruno ...

Agenzia_Ansa : Lutto nel cinema, addio all'attore francese Jean-Louis Trintignant. Tra i suoi film più celebri: 'E Dio... creò la… - HuffPostItalia : È morto Jean-Louis Trintignant, indimenticabile ne 'Il Sorpasso' - fanpage : È morto l'attore Jean-Louis Trintignant - JoKakamuKazz : RT @pieterj53: È morto Jean-Louis #Trintignant. Dai più viene ricordato per il film “il sorpasso” con Vittorio Gassman. A me invece piace… - GerriLiu5 : RT @MicheleMagno4: Morto Jean-Louis Trintignant, aveva 91 anni Simbolo del cinema e del teatro francese e non solo, ha avuto una carriera… -