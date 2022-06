Torino, oggi scade il diritto di riscatto per Mandragora (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostante oggi scada il diritto di riscatto a favore del Torino per Rolando Mandragora, la permanenza del nazionale italiano con i granata... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostantescada ildia favore delper Rolando, la permanenza del nazionale italiano con i granata...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il dialogo tra la #Juventus e #DiMaria va avanti. Come quello con l'#AtleticoMadrid per trattenere #Morata a Torino… - SkyTG24 : Covid Piemonte, 1.383 nuovi casi. Lieve aumento dei ricoveri ordinari - Fortu36419972 : @No_Islam_ @Anna302478978 Ho capito che tuo malgrado hai a che fare con questi folli ma non è così ovunque. Figurat… - renatapolverini : Oggi a #Torino #tavolarotonda su #lavoro e #dignità alla Seconda conferenza nazionale dell’Ordine Assistenti Social… - PaolDelli : RT @MuseiRealiTo: Per #ambienteMW un'immagine dal passato che ci mostra l'ordine e il rigore del Real Giardino di Torino nel 1877: viali re… -