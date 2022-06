Elisabetta Canalis e il sideboob che fa impazzire tutti | Guarda (Di venerdì 17 giugno 2022) Elisabetta Canalis stupisce ancora tutti. La sua bellezza come è noto è senza tempo e ogni suo scatto su Instagram di fatto raccoglie una pioggia di like. Questa volta la cornice degli scatti sexy dell'ex velina è Portofino. La Canalis infatti si è concessa uno shooting per dedicare ai suoi fan uno scatto mozzafiato in cui mette in mostra il suo corpo con lo sfondo del borgo marinaro. La ex velina infatti ha sedotto i suoi follower con un sideboob da capogiro. E la Canalis negli scatti postati sui social ha voluto giocare con le pose mentre si affacciava dalla terrazza panoramica da cui si vede tutta Portofino. Ogni scorcio della foto, grazie alla sua bellezza, diventa bollente. E le sue giornate a Portofino sono di totale relax. Prima uno shooting, poi il backstage. Dopo un pranzo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022)stupisce ancora. La sua bellezza come è noto è senza tempo e ogni suo scatto su Instagram di fatto raccoglie una pioggia di like. Questa volta la cornice degli scatti sexy dell'ex velina è Portofino. Lainfatti si è concessa uno shooting per dedicare ai suoi fan uno scatto mozzafiato in cui mette in mostra il suo corpo con lo sfondo del borgo marinaro. La ex velina infatti ha sedotto i suoi follower con unda capogiro. E lanegli scatti postati sui social ha voluto giocare con le pose mentre si affacciava dalla terrazza panoramica da cui si vede tutta Portofino. Ogni scorcio della foto, grazie alla sua bellezza, diventa bollente. E le sue giornate a Portofino sono di totale relax. Prima uno shooting, poi il backstage. Dopo un pranzo a ...

redazionerumors : La showgirl sarda ha postato un nuovo seducente scatto in bikini che ha lasciato tutti senza parole: guardiamo insi… - DailyNews79 : #elisabettacanalis #Liguria #News #spot #turismo Turismo in Liguria, Elisabetta Canalis ancora protagonista. Guarda… - pieceleb72 : la bellissima Elisabetta Canalis ...Il verde gli va troppo bene - Engage_Magazine : Elisabetta Canalis, eccola nel nuovo spot della @RegLiguria girato a #Portofino #elisabettacanalis - TigullioWebNews : Turismo in Liguria, Elisabetta Canalis ancora protagonista. Guarda il video - -