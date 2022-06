Bayern Monaco, Mané in chiusura (Di venerdì 17 giugno 2022) Hasan Salihamidži?, direttore sportivo del Bayern Monaco, è volato a Liverpool per chiudere l'affare Sadio Mané. Lo riporta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Hasan Salihamidži?, direttore sportivo del, è volato a Liverpool per chiudere l'affare Sadio. Lo riporta...

Pubblicità

sportface2016 : #Bundesliga, sorteggiato il calendario: il #BayernMonaco parte da Francoforte - SimoneMaloni : RT @Gio_Dusi: ?????? Il match che inaugurerà la Bundesliga 2022/23 venerdì 5 agosto sarà un fantastico Eintracht Francoforte-Bayern Monaco. E… - Gio_Dusi : ?????? Il match che inaugurerà la Bundesliga 2022/23 venerdì 5 agosto sarà un fantastico Eintracht Francoforte-Bayern… - PazzoperPazzo : Benatia massacrato perché dopo un mancato aumento è andato al BAYERN MONACO e poi solo in seguito alla Juve, ma a Z… - Edoardo05933667 : @EleDiCi @FBiasin Per me Lukaku se n'è andato per soldi e anche per fare rifiatare le casse nerazzurre, ma a questo… -