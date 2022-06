Uomini e Donne, Veronica Rimondi rivela qual è stata la reazione di Maria De Filippi quando ha saputo che la scelta sarebbe stata Matteo Farnea (Di giovedì 16 giugno 2022) Veronica Rimondi rispettando i pronostici della voglia ha scelto di continuare a frequentare fuori dalle telecamere Matteo Farnea. Intervistata dal settimanale Nuovo, la tronista ha confessato quale è stata la reazione di Maria De Filippi alla scelta: Lei è stata molto contenta per noi. quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla La relazione fra la coppia intanto procede a gonfie vele. Veronica Rimondi e il suo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 giugno 2022)rispettando i pronostici della voglia ha scelto di continuare a frequentare fuori dalle telecamere. Intervidal settimanale Nuovo, la tronista ha confessatoe èladiDealla: Lei èmolto contenta per noi.ha capito che avrei scelto, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’.è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla La relazione fra la coppia intanto procede a gonfie vele.e il suo ...

