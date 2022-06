La crisi nera del settore ittico (Di giovedì 16 giugno 2022) I prezzi del gasolio rendono proibitivo uscire in mare e le barche si fermano, anche per protesta. Così il pescato nostrano è sempre più raro e più caro (con alcuni ristoranti costretti a chiudere). E mentre importiamo la maggior parte del «fresco», siamo diventati una Cenerentola nell’Europa del Green deal. Sarà anche l’anno internazionale della pesca, come proclamato in pompa magna dalla Fao, l’organizzazione delle Nazione unite per l’alimentazione, ma per l’Italia rischia di essere l’estate del «fritto mesto». Il pesce di cattura sta scomparendo dai ristoranti. È un altro shock a una stagione turistica che tutti sperano della riscossa, ma che continua a essere povera (anche di soddisfazioni). Egualmente il pesce sta scomparendo dalla dieta degli italiani che non se lo possono più permettere. Un po’ di prezzi all’ingrosso per capire: gamberoni rossi 65 euro, San Pietro 24, pezzogna ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 giugno 2022) I prezzi del gasolio rendono proibitivo uscire in mare e le barche si fermano, anche per protesta. Così il pescato nostrano è sempre più raro e più caro (con alcuni ristoranti costretti a chiudere). E mentre importiamo la maggior parte del «fresco», siamo diventati una Cenerentola nell’Europa del Green deal. Sarà anche l’anno internazionale della pesca, come proclamato in pompa magna dalla Fao, l’organizzazione delle Nazione unite per l’alimentazione, ma per l’Italia rischia di essere l’estate del «fritto mesto». Il pesce di cattura sta scomparendo dai ristoranti. È un altro shock a una stagione turistica che tutti sperano della riscossa, ma che continua a essere povera (anche di soddisfazioni). Egualmente il pesce sta scomparendo dalla dieta degli italiani che non se lo possono più permettere. Un po’ di prezzi all’ingrosso per capire: gamberoni rossi 65 euro, San Pietro 24, pezzogna ...

Pubblicità

Lacasespoglia : @walterlana6 Ancora per poco... Arriva una crisi nera da assaporare fino alla feccia...e poi il voto. Vedrai che pianti, e di lacrime vere. - tramezina : sono in crisi nera - tvdigitaldivide : Crisi nera del mercato smartphone: -12% anno su anno, in Europa non si vendevano così pochi telefoni dal 2013 - Jacobzt_ : @deketelaeriano1 Sei in crisi nera - Digital_Day : Calano e di molto le vendite di smartphone, una crisi che interessa quasi tutti i marchi -