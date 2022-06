Juve, cresce il profilo di Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo (Di giovedì 16 giugno 2022) Non solo Koulibaly: la Juve segue anche il centrocampista Fabian Ruiz, anche lui in uscita dal Napoli e piace ad Allegri Sarà un’estate molto calda per quanto riguarda il mercato della Juve. Dopo aver praticamente definito il ritorno a Torino di Pogba, i bianconeri puntano ora ad un altro centrocampista. Occhi su Fabian Ruiz del Napoli. Lo spagnolo, proprio come Koulibaly, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e pertanto questa è l’estate giusta per il club di De Laurentiis per provare a monetizzare la sua cessione. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Non solo Koulibaly: lasegue anche il centrocampista, anche lui in uscita dal Napoli e piace ad Allegri Sarà un’estate molto calda per quanto riguarda il mercato della. Dopo aver praticamente definito il ritorno a Torino di Pogba, i bianconeri puntano ora ad un altro centrocampista. Occhi sudel Napoli. Lo spagnolo, proprio come Koulibaly, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e pertanto questa è l’estate giusta per il club di De Laurentiis per provare a monetizzare la sua cessione. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Juve, cresce il profilo di Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo - NapoliAddict : Juve, cresce il profilo di Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Calc… - infoitsport : Di Maria Juve (Sky Sport), cresce il pessimismo per l'affare. Le alternative - junews24com : Di Maria Juve (Sky Sport), cresce il pessimismo per l’affare. Le alternative - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Di Maria Juve (Sky Sport), cresce il pessimismo per l’affare. Le alternative #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #S… -

Sassuolo, l'attaccante uruguaiano Alvarez è arrivato in Italia. Ecco in che modo è legato a ognuna di loro CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE LA JUVE LO OSSERVA E NE PRENDE LA METÀ Domenico Berardi cresce nel settore giovanile del Sassuolo e a 18 ... Juve, cresce il profilo di Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo Non solo Koulibaly: la Juve segue anche il centrocampista Fabian Ruiz, anche lui in uscita dal Napoli e piace ad Allegri Sarà un'estate molto calda per quanto riguarda il mercato della Juve. Dopo aver praticamente definito il ritorno a Torino di Pogba, i bianconeri puntano ora ad un altro centrocampista. Occhi su Fabian Ruiz del Napoli. ... Calcio News 24 Juve, cresce il profilo di Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo Non solo Koulibaly: la Juve segue anche il centrocampista Fabian Ruiz, anche lui in uscita dal Napoli e piace ad Allegri Sarà un’estate molto calda per quanto riguarda il mercato della Juve. Dopo aver ... Juve Stabia - Ipotesi nuova formula per il campionato. Intanto le vespe guardano al mercato dei bomber I dati dei Play Off, con le emozioni che hanno riacceso, dimostrano una crescente passione verso il prodotto Serie ... dell'allenatore in quel di Picerno è finito nel mirino della Juve Stabia. Si ... Ecco in che modo è legato a ognuna di loro CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE LALO OSSERVA E NE PRENDE LA METÀ Domenico Berardinel settore giovanile del Sassuolo e a 18 ...Non solo Koulibaly: lasegue anche il centrocampista Fabian Ruiz, anche lui in uscita dal Napoli e piace ad Allegri Sarà un'estate molto calda per quanto riguarda il mercato della. Dopo aver praticamente definito il ritorno a Torino di Pogba, i bianconeri puntano ora ad un altro centrocampista. Occhi su Fabian Ruiz del Napoli. ... Juve, cresce il profilo di Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo Non solo Koulibaly: la Juve segue anche il centrocampista Fabian Ruiz, anche lui in uscita dal Napoli e piace ad Allegri Sarà un’estate molto calda per quanto riguarda il mercato della Juve. Dopo aver ...I dati dei Play Off, con le emozioni che hanno riacceso, dimostrano una crescente passione verso il prodotto Serie ... dell'allenatore in quel di Picerno è finito nel mirino della Juve Stabia. Si ...