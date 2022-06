Gli auguri di Miriana Trevisan al suo Nicola: “Ora sei un gigante e vuoi difendermi” (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 Miriana Trevisan si è fatta conoscere sicuramente dal pubblico meno giovane che non l’aveva vista nel suo periodo d’oro in tv. E si è fatta conoscere anche come mamma, una mamma legatissima a suo figlio Nicola. E oggi, che il piccolo ometto fa il compleanno ( festeggiato il 15 giugno 2022), non poteva non arrivare un dolcissimo messaggio sui social da parte di mamma Miriana. Qualche settimana fa, l’ex valletta di Mike Buongiorno aveva raccontato che, dopo tutti quei mesi trascorsi nella casa del GF VIP, non era stato facile per lei, riprendere in mano le redini del rapporto con Nicola. Il ragazzo infatti era abituato ad avere dei nuovi punti di riferimento, visto che lei era mancata per così tanto tempo. Pian piano però le cose sono andate nella giusta direzione e i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6si è fatta conoscere sicuramente dal pubblico meno giovane che non l’aveva vista nel suo periodo d’oro in tv. E si è fatta conoscere anche come mamma, una mamma legatissima a suo figlio. E oggi, che il piccolo ometto fa il compleanno ( festeggiato il 15 giugno 2022), non poteva non arrivare un dolcissimo messaggio sui social da parte di mamma. Qualche settimana fa, l’ex valletta di Mike Buongiorno aveva raccontato che, dopo tutti quei mesi trascorsi nella casa del GF VIP, non era stato facile per lei, riprendere in mano le redini del rapporto con. Il ragazzo infatti era abituato ad avere dei nuovi punti di riferimento, visto che lei era mancata per così tanto tempo. Pian piano però le cose sono andate nella giusta direzione e i ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ZANGRILLO FA GLI AUGURI al min. Speranza positivo Covid, “ben consapevole che per un uomo giovane e forte si trat… - sbonaccini : Paroliere, cantautore e poeta nato “tra la via Emilia e il West”: compie gli anni oggi Francesco Guccini. Tanti a… - Adnkronos : 'Gli eroi son tutti giovani e belli': auguri a #FrancescoGuccini, che oggi #14giugno compie 82 anni. - Natytati23 : @AlexRedLove1 Ma ve li smezzate gli anni!???? Tanti auguri ???? - unpadovano : @DiegoFusaro Purtroppo non posso neanche fargli gli auguri perché mi ha bloccato ?? Gli avevo solo fatto notare che… -