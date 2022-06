Cremonese | due attaccanti nel mirino

Pubblicità

junews24com : Fagioli al bivio tra due club di Serie A. Ecco la posizione della Juve - - fantapazzcom : Cremonese: i arrivo due colpi a titolo definitivo per Alvini. - 100x100Napoli : Le parole di Braida sull'interesse della Cremonese per Ounas e sulle potenzialità di Gaetano - TUTTOB1 : Cremonese: Sernicola e Chiriches due obiettivi - 10Innamorato : RT @it_inter: La Cremonese è vicina al portiere dell'Inter #Radu, le due società si sono sentite GDS -

TUTTO mercato WEB

...l'iniziativa presentata oggi nel corso di un incontro dall'assessore al commercio Alfredo,... Altri tre temi sono stati affrontati nel corso dell'incontro, ma saranno approfonditi in altri...Empoli e, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono iclub che più degli altri si stanno muovendo per avere Zanoli. I rapporti tra le società sono ottimi ed, ovviamente,... Pres. Perugia: "Alvini sopravvalutato. Senza accordo con la Cremonese rimaneva fermo 2 anni" «Avremmo voluto tenere Gaetano, ma il Napoli ci ha comunicato che vuole valutarlo in ritiro». Queste le parole di Ariedo Braida a Radio Kiss Kiss. Il dirigente della Cremonese ...Il profilo di Radu è stato accostato con insistenza alla Cremonese nei giorni scorsi. Alfredo Pedullà riporta aggiornamenti ...