Vezzali | «Indice di liquidità? Non entro nel merito | ma il dissidio va risolto quanto prima»

Valentina, sottosegretaria allo sport, ha parlato del ricorso della Federcalcio al Tar del Lazio dopo l'appello parzialmente accolto sull'di liquidità dal Collegio di Garanzia e che era stato ...Lo ha detto la sottosegretaria allo sport, Valentina, in merito al ricorso al Tar del Lazio ...di Garanzia dello Sport ha parzialmente accolto l'appello della Lega A sulla questione dell'... Calcio: Vezzali, 'ricorso al Tar su indice liquidità Dissidio tra Figc e Lega A va risolto' Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, parla del dissidio tra Figc e Lega Serie A in merito al ricorso al tar su indice di liquidità.'La giustizia farà il suo corso', dice sulla questione dell'indice di liquidità ROMA (ITALPRESS) - 'Non voglio entrare nel merito della ...