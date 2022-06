Ultime Notizie – Cuzzilla, ‘inaccettabile pressione fiscale su dirigenti’ (Di mercoledì 15 giugno 2022) “C’è poi un altro tema che deve essere rimesso al centro dell’azione di Cida e riguarda la pressione fiscale che i nostri dirigenti sono costretti a sopportare. I nostri dirigenti sono tra i pochi a pagare sempre le tasse e a pagarne addirittura troppe. Secondo i dati del Mef, solo il 4% dei contribuenti italiani dichiara più di 70 mila euro, versando il 29% del totale Irpef. Uno scenario surreale che evidenzia il dilagare dell’evasione fiscale e contributiva nel Paese. È inaccettabile che, di anno in anno, la pressione fiscale aumenti proprio nei confronti delle categorie già tartassate. Anche perché è davvero ingeneroso che non sia colto il contributo sociale ad ampio raggio che riusciamo a offrire”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Cuzzilla, eletto oggi all’unanimità ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) “C’è poi un altro tema che deve essere rimesso al centro dell’azione di Cida e riguarda lache i nostri dirigenti sono costretti a sopportare. I nostri dirigenti sono tra i pochi a pagare sempre le tasse e a pagarne addirittura troppe. Secondo i dati del Mef, solo il 4% dei contribuenti italiani dichiara più di 70 mila euro, versando il 29% del totale Irpef. Uno scenario surreale che evidenzia il dilagare dell’evasionee contributiva nel Paese. È inaccettabile che, di anno in anno, laaumenti proprio nei confronti delle categorie già tartassate. Anche perché è davvero ingeneroso che non sia colto il contributo sociale ad ampio raggio che riusciamo a offrire”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano, eletto oggi all’unanimità ...

