Traffico Roma del 15-06-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno ben trovati in studio Sonia cerquetani diversi incidenti che si sono verificati sulle strade della capitale disagi al Traffico su via Ravel su via Prenestina altezza via del Colle della mentuccia e poi su via Orsini incrocio con via degli Scipioni code per incidente anche sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria direzione stadio ma per Traffico da Corso di Francia la Salaria e poi dalla Tiburtina a viale Castrense tutto verso San Giovanni ancora rallentamenti per entrare a Roma sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla Flaminia tra Raccordo Anulare e viale di Tor di Quinto e sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale regolare ora il Traffico sul tratto Urbano della A24 Per quanto riguarda il raccordo anulare Chiudi ora Sono lungo ...

VAIstradeanas : 11:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 11:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via Maurice Ravel ??????#Traffico rallentato altezza Via Manuel De Falla #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via Prenestina ??????#Traffico rallentato altezza Via del Colle della Mentuccia #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via Virginio Orsini ??????#Traffico rallentato altezza Via degli Scipioni #Luceverde #Lazio -