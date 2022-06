Paolo Conticini, alla fine fa uscire la verità: lo ama sul serio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si torna a parlare di sentimenti per Paolo Conticini. L’attore rivela l’amore che prova per lui. Ecco di chi si tratta Più di una volta i giornali di cronaca rosa hanno affermato che Paolo Conticini potesse essere omosessuale, un qualcosa che l’attore non ha mai confessato. Nelle ultime settimane però è stato proprio lui ad alzare nuovamente un polverone su questa situazione, dopo aver condiviso su Instagram un post con una didascalia che non lascia dubbi… “io lo amo così come lui ama me”. Ma chi sta parlando? È la città di Pisa a dare i natali a Paolo Conticini, il 10 gennaio del 1969. Nell’ultimo periodo lo abbiamo visto su Nove alla conduzione di Cash or trash – Chi offre di più?. È questo soltanto l’ultimo progetto a cui ha preso parte, una ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si torna a parlare di sentimenti per. L’attore rivela l’amore che prova per lui. Ecco di chi si tratta Più di una volta i giornali di cronaca rosa hanno affermato chepotesse essere omosessuale, un qualcosa che l’attore non ha mai confessato. Nelle ultime settimane però è stato proprio lui ad alzare nuovamente un polverone su questa situazione, dopo aver condiviso su Instagram un post con una didascalia che non lascia dubbi… “io lo amo così come lui ama me”. Ma chi sta parlando? È la città di Pisa a dare i natali a, il 10 gennaio del 1969. Nell’ultimo periodo lo abbiamo visto su Noveconduzione di Cash or trash – Chi offre di più?. È questo soltanto l’ultimo progetto a cui ha preso parte, una ...

zuler01 : RT @Alb_Franc_Weiss: @pierpi13 Fake news Dal 2013 al 2022 il processo non è ancora arrivato neanche alla sentenza di 1’ grado…. https://… - RaiPremium : Alle 21.20 Alessandro Gassmann in 'Un Professore' 2^ puntata con Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino,… - LaPanceraRosa : RT @Alb_Franc_Weiss: @pierpi13 Fake news Dal 2013 al 2022 il processo non è ancora arrivato neanche alla sentenza di 1’ grado…. https://… - Alb_Franc_Weiss : @pierpi13 Fake news Dal 2013 al 2022 il processo non è ancora arrivato neanche alla sentenza di 1’ grado…. - tizybritneyarmy : RT @regno_disoleil: PAOLO CONTICINI CHE METTE LIKE A SOLEIL Aspettiamo il remake di Natale a cortina #solearmy -