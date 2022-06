Lutto in casa Torino, è morto Giuseppe Cairo. Aveva 90 anni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci ha lasciati Giuseppe Cairo. Aveva compiuto 90 anni il 29 aprile, ne dimostrava molti di meno. Vicepresidente del club guidato dal figlio primogenito Urbano, si è spento nella sua abitazione di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci ha lasciaticompiuto 90il 29 aprile, ne dimostrava molti di meno. Vicepresidente del club guidato dal figlio primogenito Urbano, si è spento nella sua abitazione di ...

