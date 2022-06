Covid | continua lieve aumento ricoveri in Alto Adige

Pubblicità

Prosegue in Alto Adige il lento e costante aumento dei ricoveri di pazienti, che oggi sono 48 (di cui uno in terapia intensiva). Giovedì scorso erano appena 32 (di cui uno in terapia intensiva). Dopo sette giorni di crescita, oggi si registra una leggera flessione dell'......a parlare di mascherine si o no lo dedicassimo al vaiolo e alla prossima campagna vaccini, ... Poiché il numero di casiad aumentare, questo accordo renderà rapidamente disponibili i ... Omicron 5, l'incubo Covid continua. E i vaccini… promossa dallo stesso ministro Roberto Speranza (che proprio causa Covid non sarà presente seguirà il Consiglio dei ministri da remoto). Lo ha anticipato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - Prosegue in Alto Adige il lento e costante aumento dei ricoveri di pazienti covid, che oggi sono 48 (di cui uno in ...