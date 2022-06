Joker 2 sarà un musical? Un Premio Oscar in trattative per Harley Quinn: ecco chi è (Di martedì 14 giugno 2022) Joker potrebbe aver trovato la sua Harley Quinn per il sequel, ufficializzato alcuni giorni fa dal regista Todd Philips. A riportarlo è stato The Hollywood Reporter, il quale ha inoltre sganciato un’altra bomba. Pare infatti che il progetto prenderà una svolta diversa rispetto al suo predecessore. Neanche una settimana fa, Todd Philips ha allietato il pubblico confermando di essere al lavoro sul sequel di Joker. Il regista aveva difatti condiviso sul proprio profilo Instagram due scatti, raffiguranti Joaquin Phoenix e lo script ultimato del progetto. Non era passato inosservato neanche il working title, ovvero il titolo provvisorio scelto da Philips: Folie à Deux (Follia condivisa da due). Un dettaglio che ha fatto ben sperare sull’introduzione di un altro personaggio imprescindibile dal villain targato DC Comics: ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 giugno 2022)potrebbe aver trovato la suaper il sequel, ufficializzato alcuni giorni fa dal regista Todd Philips. A riportarlo è stato The Hollywood Reporter, il quale ha inoltre sganciato un’altra bomba. Pare infatti che il progetto prenderà una svolta diversa rispetto al suo predecessore. Neanche una settimana fa, Todd Philips ha allietato il pubblico confermando di essere al lavoro sul sequel di. Il regista aveva difatti condiviso sul proprio profilo Instagram due scatti, raffiguranti Joaquin Phoenix e lo script ultimato del progetto. Non era passato inosservato neanche il working title, ovvero il titolo provvisorio scelto da Philips: Folie à Deux (Follia condivisa da due). Un dettaglio che ha fatto ben sperare sull’introduzione di un altro personaggio imprescindibile dal villain targato DC Comics: ...

