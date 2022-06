Intervista a Raffaele Di Leva | autore del libro “Gli incontri del destino”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 giugno 2022) 1), ti va di presentarti ai nostri lettori? Un saluto a tutti i lettori, sonoDi, ho 34 anni, sono nato e vivo a Napoli. Sono laureato in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica e lavoro come analista programmatore e sviluppatore informatico. 2) Quando è nata in te la passione per la scrittura? La passione per la scrittura è nata da bambino, è cresciuta durante tutto il periodo scolastico grazie a degli ottimi insegnanti, a partire dalle scuole elementari, e si è affinata nel corso dell’ultimo anno della maturità liceale per mezzo di un illustre professore di Lettere. Durante il percorso universitario e lavorativo, sebbene a stampo più scientifico, ho continuato a coltivare la mia passione per l’ambito letterario, recensendo qualchesul sito della Feltrinelli, tra cui “Il Piccolo Principe” e ...