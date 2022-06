Elena Del Pozzo | la piccola non è stata rapita | la svolta drammatica | E’ figlicidio

(Di martedì 14 giugno 2022) Il terribile epilogo della scomparsa dellaDel: nessun rapimento, èuccisa Inizialmente si era classificato come un vero e proprio giallo quello del sequestro diDel, la bimba di 4 anni presumibilmentementre si trovava nell’auto con la madre a Piano di Tremestieri Etneo. La donna aveva raccontato agli inquirenti che, mentre stava rientrando nella propria abitazione dopo aver preso la bimba dall’asilo, tre persone incappucciate, di cui una armata di pistola, avrebbero aperto di forza la portiera dell’auto portando via. Nulla di tutto questo, però, sarebbe accaduto.Del: è ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Corriere : Elena Del Pozzo è morta: trovato il corpo della bambina rapita ieri a Catania - Domenico1oo777 : RT @rtl1025: ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri del comando… - fishfvl_dreams : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… -

ancora giallo sulla scomparsa diPozzo , la bimba che compirà 5 anni a luglio. I genitori della piccola hanno passato tutta la notte in caserma. I carabinieri hanno ascoltato anche altri familiari e amici, ma ancora nessuna ...Bambina rapita a Catania: sequestrata da uomini armati Catania, 14 giugno 2022 - E' stato trovato il cadavere diPozzo , la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo. Carabiniericomando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. È stata la madre a fare trovare il corpo della ...Elena Del Pozzo, la bimba rapita ieri nel Catanese, è stata trovata cadevere. I carabinieri sul posto con la madre.Alla fine Elena è stata ritrovata. Non più in vita. La piccola di 5 anni, che si pensava essere stata rapita ieri a Tremestieri Etneo (Catania), è stata trovata morta questa mattina. Il ritrovamento ...