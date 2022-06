Pubblicità

JlR4CHl : RT @gmnsatori: chat noir e i suoi amici tornano a parigi - watarumuccato : RT @gmnsatori: chat noir e i suoi amici tornano a parigi - gmnsatori : chat noir e i suoi amici tornano a parigi -

Agenzia askanews

Salgo, guardo gli skateboarder e scatto una foto da qui e so di essere a. Non so se sia una costruzione temporanea o altro, ma mi dà fastidio", spiega una turista israeliana. Stesso discorso ...... partono in recupero, s'indeboliscono e quindiad avvicinare la parità sostenuti dai timidi ... Francoforte scivola dello 0,15%,dello 0,6% e Londra cede lo 0,2%. Apertura in rialzo per ... A Parigi tornano i turisti ma la città è tutto un cantiere Roma, 14 giu. (askanews) - Recinzioni, cartelloni, transenne, altissime gru; difficile di questi tempi fare il turista a Parigi anche se la ...Roma, 13 giu. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha seguito da Parigi lo spoglio delle amministrative. Letta si trova nella capitale francese, in cui resterà a ...