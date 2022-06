(Di martedì 14 giugno 2022) A intonare il Dedel centrodestra a- dove la coalizione non è riuscita neppure a qualificarsi per il ballottaggio - è il deputato Claudio, funambolico economista della Lega e consigliere comunale uscente (e non più rientrante) del capoluogo lariano. Sulle rive del lago negli ultimi mesi si è consumata una lotta fratricida che ha portato all’uscita di scena del sindaco Mario Landriscina (centrodestra), sostituito dal meno conosciuto Giordano Molteni: una scelta che Fratelli d’Italia si è intestata sin da subito ma che scaturisce da una serie infinita di battibecchi tra gli alleati. Il risultato è presto detto: Barbara Minghetti (Pd) supera il primo turno con il 39 per cento dei consensi e tra due settimane se la vedrà con Alessandro Rapinese (46 anni), ‘supercivico’ innamorato della suache ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Il 25enne del #Pd Andrea #Furegato batte la supersalviniana Casanova e viene eletto sindaco al primo turno: così… - guido42195 : @lorepregliasco @matheusagaso Il candidato Molteni a Como è un leghista anomalo -

Il Foglio

... ballottaggio a Sesto San Giovanni e Monza con la destra davanti, mentre ail vantaggio è per ...93% la poltrona del primo cittadino al posto di Sara Casanova,, che non è riuscita nel bis ...Mentre Flavio Tosi, già primo cittadino, ex, appoggiato da Fi, è arrivato al 23%. A Parma, ... In Lombardia sembra invece avviate al ballottaggio Monza (vantaggio centrodestra) e(... A Como il leghista Borghi suona il de profundis a suon di cinguettii (su Twitter) che non siederà più tra gli scranni di Palazzo Cernezzi (sede del comune di Como). Già ieri sera, quando i primi utenti web cominciavano a chiedergli maliziosamente se fosse riuscito a farsi eleggere ...Fontana: "Se andiamo uniti otteniamo sempre un risultato". Il lariano Molteni scelto da Meloni vicino all'esclusione dal ballottaggio. Salvini: ...