Traffico Roma del 13-06-2022 ore 12:30 (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità tra salario Nomentana in direzione di San Giovanni sempre per incidente code su Viale delle provincie all’altezza di Piazzale delle Province è ancora per incidente Traffico rallentato su via Aurelia all’altezza di via Nicola Lombardi verso Piazza Carpegna ricordiamo che per consentire lo smontaggio del palco del concerto di Vasco sono ancora chiuse via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole rallentamenti nell’area circostante anticipiamo infine che venerdì 17 in programma uno sciopero dei dipendenti Atac bus tram e metropolitane e ferrovie regionali Roma Lido termini-centocelle Roma-civitacastellana-viterbo però non rischio dalle 830 alle 12:30 regolare invece la rete della Roma TPL per i dettagli di queste ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità tra salario Nomentana in direzione di San Giovanni sempre per incidente code su Viale delle provincie all’altezza di Piazzale delle Province è ancora per incidenterallentato su via Aurelia all’altezza di via Nicola Lombardi verso Piazza Carpegna ricordiamo che per consentire lo smontaggio del palco del concerto di Vasco sono ancora chiuse via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole rallentamenti nell’area circostante anticipiamo infine che venerdì 17 in programma uno sciopero dei dipendenti Atac bus tram e metropolitane e ferrovie regionaliLido termini-centocelle-civitacastellana-viterbo però non rischio dalle 830 alle 12:30 regolare invece la rete dellaTPL per i dettagli di queste ...

