Intelligenza artificiale e questioni morali. L'essenza della robotica (Di lunedì 13 giugno 2022) I robot intelligenti sono una minaccia per l'umanità? E comunque è solo questione di tempo prima che acquisiscano consapevolezza di sé. O sarà il prossimo passo nell'evoluzione umana? Stiamo forse per unirci con le macchine che stiamo creando. Del resto noi umani siamo, in un certo senso, robot organici. Molte persone si preoccupano se noi ci sostituiremo o – peggio – saremo sostituiti dall'Intelligenza artificiale, e ritengo sia una questione di cui preoccuparci. Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di New York, 11 ottobre 2017. Viene offerto un saluto al vicesegretario generale delle Nazioni Unite, la nigeriana Amina Jane Mohammed: «Sono entusiasta e onorata di essere qui alle Nazioni Unite». L'evento è una pietra miliare storica per l'umanità, in quanto il saluto non è dato da un essere umano, ma da un robot di nome Sophia: «Sono qui per ...

