È iniziato lo scrutinio delle amministrative

Pubblicità

ehblablabla : Tra un’ora avrò iniziato lo scrutinio da 10 minuti ma sento che mi mancheranno già 100 schede - pbrex668 : RT @Rossonerosemper: A Sesto San Giovanni se la prendono con calma, non è ancora arrivata l'affluenza delle 23, né è iniziato lo scrutinio. - Rossonerosemper : A Sesto San Giovanni se la prendono con calma, non è ancora arrivata l'affluenza delle 23, né è iniziato lo scrutinio. - rtl1025 : ?? I deputati conservatori britannici hanno iniziato a votare la mozione di sfiducia a #BorisJohnson. Il voto, a scr… -

Si èprima con lodei referendum sulla giustizia, mentre lo spoglio per le Amministrative inizia alle ore 14 di oggi. È attesa per i risultati ufficiali ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA ...Si èprima con lodei referendum sulla giustizia, mentre lo spoglio per le Amministrative inizia alle ore 14 di oggi. Attesa dunque per i risultati ufficiali ( TUTTO QUELLO CHE C'È ...Elezioni amministrative Alessandria 2022, i risultati in tempo reale dello scrutinio: lo spoglio dei voti è iniziato alle ore 14, sono cinque i candidati sindaco in corsa.Elezioni amministrative Taranto 2022, i risultati in tempo reale dello scrutinio: lo spoglio dei voti è iniziato alle ore 14, sono quattro i candidati sindaco in corsa. Elezioni amministrative Taranto ...