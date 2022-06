Chiellini: «La Nazionale arriverà al top nel 2026. L’Europeo è stato un exploit al di sopra delle nostre qualità» (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io lo Sport, su Radio 1. Ha parlato del suo futuro: «Credo di aver bisogno di un’esperienza fuori. Un po’ per tutto. Per finire al meglio la mia carriera calcistica in modo graduale. La Mls penso sia un campionato in crescita e mi è sempre balenata in testa questa idea. Sono pronto, non so se per farlo bene. Ci vuole pazienza. Mentalmente sono pronto ma bisogna imparare e migliorare. Ho questa idea da tempo. Il campo mancherà, ovviamente, ma ho preferito lasciare quando comunque il livello era abbastanza alto nonostante le poche partite». Ha commentato l’addio alla Continassa, immortalato ieri con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. «La foto dell’armadietto? Sono emozioni. La cosa più brutta da fare sarà sbaraccare la camera dell’hotel. L’armadietto diciamo che era l’ultima parte, ma nella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgioha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io lo Sport, su Radio 1. Ha parlato del suo futuro: «Credo di aver bisogno di un’esperienza fuori. Un po’ per tutto. Per finire al meglio la mia carriera calcistica in modo graduale. La Mls penso sia un campionato in crescita e mi è sempre balenata in testa questa idea. Sono pronto, non so se per farlo bene. Ci vuole pazienza. Mentalmente sono pronto ma bisogna imparare e migliorare. Ho questa idea da tempo. Il campo mancherà, ovviamente, ma ho preferito lasciare quando comunque il livello era abbastanza alto nonostante le poche partite». Ha commentato l’addio alla Continassa, immortalato ieri con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. «La foto dell’armadietto? Sono emozioni. La cosa più brutta da fare sarà sbaraccare la camera dell’hotel. L’armadietto diciamo che era l’ultima parte, ma nella ...

Pubblicità

napolista : #Chiellini: «La Nazionale arriverà al top nel 2026. L’Europeo è stato un exploit al di sopra delle nostre qualità»… - JuveVinciPerMe : @chiellini @juventusfc Vedo il borsone della nazionale... non è che aspetti ancora il ripescaggio, per poi dare in… - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Chiellini: 'Studio da dirigente. Dybala all'Inter? Da solo non vince nessuno': L'ex capitano della #Juve e della Nazi… - sportli26181512 : #Chiellini: 'Studio da dirigente. Dybala all'Inter? Da solo non vince nessuno': L'ex capitano della #Juve e della N… - OttaviDario : @chiellini @juventusfc Ci mancherai sia nella nazionale che nei bianco neri -