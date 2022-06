Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, baci e palpatine piccanti al torneo di padel (Di lunedì 13 giugno 2022) Che la passione tra loro sia alle stelle, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser l’hanno dimostrato in più di un’occasione e al torneo di padel al Forte Village di Santa Margherita di Pula ne danno l’ennesima prova. Dopo una partita da cui l’influencer è uscita sconfitta, il fidanzato la consola con qualche palpatina hot sul seno. Lui ride beato e lei commenta: “Mi ama”. Al Forte Village di Santa Margherita di Pula va in scena un torneo di padel che coinvolge numerosi vip: Jimmy Ghione, Stefano Bettarini, Flavio Montrucchio, Federica Fontana e Laura Cremaschi sono solo alcuni dei partecipanti. Tra loro anche Cecilia e Ignazio che si mettono alla prova con la racchetta. Lui ottiene buoni risultati, lei non tanto e racconta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 13 giugno 2022) Che la passione tra loro sia alle stelle,l’hanno dimostrato in più di un’occasione e aldial Forte Village di Santa Margherita di Pula ne danno l’ennesima prova. Dopo una partita da cui l’influencer è uscita sconfitta, il fidanzato la consola con qualche palpatina hot sul seno. Lui ride beato e lei commenta: “Mi ama”. Al Forte Village di Santa Margherita di Pula va in scena undiche coinvolge numerosi vip: Jimmy Ghione, Stefano Bettarini, Flavio Montrucchio, Federica Fontana e Laura Cremaschi sono solo alcuni dei partecipanti. Tra loro ancheche si mettono alla prova con la racchetta. Lui ottiene buoni risultati, lei non tanto e racconta ...

