13 giugno … (Di lunedì 13 giugno 2022) Gli eventi datati 13 giugno Sedici giorni fa vi abbiamo raccontato di Agustin Gainza dell’Athletic Bilbao. Oggi citiamo Francisco Celaya, scomparso il 13 giugno 1997 che con i baschi conquistò un campionato e quattro volte la Coppa del Re. A proposito di Spagna: esattamente quarant’anni fa iniziava il Mundial ’82, il primo a ventiquattro squadre. E non solo, considerato che mai in precedenza si erano viste al via Nazionali da tutte e sei le confederazioni. La kermesse iberica iniziò con una sorpresa, con il Belgio che sconfisse l’Argentina campione in carica guastando così il debutto sul palcoscenico iridato di Maradona: decise il match Erwin Vandenbergh, che quattro anni dopo diventerà il primo giocatore nella storia dei ‘Diavoli Rossi’ ad andare in gol nella gara d’esordio in due edizioni consecutive dei Mondiali. E il 13 giugno di ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) Gli eventi datati 13Sedici giorni fa vi abbiamo raccontato di Agustin Gainza dell’Athletic Bilbao. Oggi citiamo Francisco Celaya, scomparso il 131997 che con i baschi conquistò un campionato e quattro volte la Coppa del Re. A proposito di Spagna: esattamente quarant’anni fa iniziava il Mundial ’82, il primo a ventiquattro squadre. E non solo, considerato che mai in precedenza si erano viste al via Nazionali da tutte e sei le confederazioni. La kermesse iberica iniziò con una sorpresa, con il Belgio che sconfisse l’Argentina campione in carica guastando così il debutto sul palcoscenico iridato di Maradona: decise il match Erwin Vandenbergh, che quattro anni dopo diventerà il primo giocatore nella storia dei ‘Diavoli Rossi’ ad andare in gol nella gara d’esordio in due edizioni consecutive dei Mondiali. E il 13di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 29 marzo 2022 12 giugno 2022 - lapoelkann_ : Il 9 giugno nasceva zio Edoardo. Era un buono, un puro, come pochi in questo mondo. L'ho amato e lo amerò per sempr… - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, dalla trattativa con il Psg per #Skriniar a #Dybala: le ultime - ZUrraaaanaty : RT @fuskiko: Il flop del referendum era inequivocabile. Lo hanno programmato circa 1 anno fa, pubblicizzato 3 settimane in modo circostanz… - PiacenzaPress : Trentesima edizione della Fiera di San Giovanni a Bobbio dal 18 al 19 giugno -