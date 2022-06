Uomini e Donne, la grave malattia entrata a casa sua: le continue corse in ospedale (Di domenica 12 giugno 2022) Attraverso una toccante confessione un’ex tronista di “Uomini e Donne” ha parlato del grave disturbo che l’ha colpita. Ecco le sue parole Anche se il programma tv delle reti Mediaset è terminato per via della consueta pausa dei mesi estivi, alcuni dei protagonisti presenti e passati di “Uomini e Donne” continuano a catturare la curiosità del pubblico. Stavolta purtroppo, un’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha rivelato una serie di problematiche che l’hanno afflitta. Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne (Websource)La confessione è arrivata tramite i social network, dove il personaggio di cui stiamo parlando è solita condividere diversi post e storie in particolar modo su Instagram. Sulla nota piattaforma ha messo al corrente i ... Leggi su kronic (Di domenica 12 giugno 2022) Attraverso una toccante confessione un’ex tronista di “” ha parlato deldisturbo che l’ha colpita. Ecco le sue parole Anche se il programma tv delle reti Mediaset è terminato per via della consueta pausa dei mesi estivi, alcuni dei protagonisti presenti e passati di “” continuano a catturare la curiosità del pubblico. Stavolta purtroppo, un’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha rivelato una serie di problematiche che l’hanno afflitta. Maria De Filippi, conduttrice di(Websource)La confessione è arrivata tramite i social network, dove il personaggio di cui stiamo parlando è solita condividere diversi post e storie in particolar modo su Instagram. Sulla nota piattaforma ha messo al corrente i ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Ognuno di voi ha un ruolo fondamentale: contattate amici, parenti, colleghi. Solo insieme possiamo abbattere il mur… - luigidimaio : Orgoglio italiano e dimostrazione di professionalità e senso del dovere. Il mio sincero augurio alle donne e agli u… - ItalianAirForce : Auguri dall'#AeronauticaMilitare a tutti gli uomini e le donne della #MarinaMilitare! Cooperiamo e ci addestriamo i… - marialetiziama9 : RT @m_robella22: ??IN POCHI GIORNI DUE BIMBI DI POCHI MESI MORTI IMPROVVISAMENTE. @MinisteroSalute DOVETE APRIRE UNA INCHIESTA SERIA PER SA… - Art26468664 : @AntonellaFasan1 Concordo in toto… anche se purtroppo ci sono uomini, ma soprattutto Donne in posti dove non sanno… -