Seggi chiusi, intention poll Tecnè per Mediaset: nessun referendum ha il quorum (Di domenica 12 giugno 2022) Per le Comunali a Genova praticamente fatta per la riconferma di Bucci. A Palermo in avanti Lagalla mentre a Verona exploit dell'ex calciatore Damiano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 giugno 2022) Per le Comunali a Genova praticamente fatta per la riconferma di Bucci. A Palermo in avanti Lagalla mentre a Verona exploit dell'ex calciatore Damiano ...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Che tristezza vedere ancora seggi chiusi Danni gravi per i diritti di chi vuol votare ad amministrative e referendu… - RaiNews : Quasi un terzo dei presidenti designati nei 600 #seggi per le amministrative non si è presentato #referendum - DSantanche : Seggi chiusi, elettori respinti e diritto al voto negato. A #Palermo ennesimo fallimento del Viminale a guida… - AlexiaBaglivo : RT @Ettore_Rosato: Che tristezza vedere ancora seggi chiusi Danni gravi per i diritti di chi vuol votare ad amministrative e referendum. In… - palermo24h : Seggi chiusi, Roberto Lagalla avanti secondo Exit-Rai. Miceli tra il 27 e il 31 per cento. Flop per… -