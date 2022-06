James Salter | margini inafferrabili

Pubblicità

La Stampa

ll romanziere ebreo - americanoha scritto: "Nulla al mondo ha lo stesso suono di una pistola tedesca che viene scarrellata". Il colpo in canna. Si tratta del penultimo suono che decine di migliaia di esseri umani hanno ...... Proxima Post audio: Brava Gente Music: Alessandro Cristofori and Diego Perugini for Stabbiolo Music Vocals:Werts, Eve Cornelious Song: 'Just the two of us' di Ralph Macdonald; William; ... La sfida vera è portare al successo (anche) i libri che non lo cercano