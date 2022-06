Attore tedesco scomparso in Val Formazza: Volker Bruch stava girando un film con Riccardo Scamarcio (Di domenica 12 giugno 2022) Da ieri sera si sono perse le tracce di Volker Bruch. L'Attore tedesco di 42 anni impegnato nelle risprese della pellicola «2Win» con protagonista Riccardo... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 giugno 2022) Da ieri sera si sono perse le tracce di. L'di 42 anni impegnato nelle risprese della pellicola «2Win» con protagonista...

Pubblicità

domenicosabell1 : Attore tedesco scomparso in Val Formazza: Volker Bruch stava girando un film con Riccardo Scamarcio - paolocoa : FQ-Volker Bruch, l’attore tedesco ritrovato vivo dopo ore di angoscia: era uscito per una passeggiata in Val Formaz… - CorriereTorino : Val Formazza, rintracciato l’attore tedesco Volker Bruch. Sul set con Scamarcio era spa... - Ansa_Piemonte : Incidenti montagna: attore rintracciato, sta bene. (V. 'Incidenti montagna: attore tedesco ...' delle 14:00 circa)… - Ansa_Piemonte : Attore tedesco disperso in valle Formazza. Fa parte del cast del film ''2Win'' con Riccardo Scamarcio #ANSA -