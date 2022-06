Serie C, Padova, Oddo: “A Palermo con coraggio” (Di sabato 11 giugno 2022) Massimo Oddo, allenatore del Padova, predica fiducia alla vigilia della finale di ritorno dei play-off di Serie C al Barbera contro il Palermo. “Sappiamo di andare su un campo difficile e caldo, ma abbiamo tutta l’intenzione di ribaltare il risultato. Siamo sotto di un gol nel primo tempo, dobbiamo recuperare un gol nel secondo tempo”. Poi prosegue: “Servirà una grande partita di coraggio e di tecnica. Dobbiamo fare meglio dell’andata, dove un episodio ha deciso tutto. Abbiamo fatto un percorso importante, abbiamo eliminato la Juventus Under 23 che poteva arrivare in finale, poi anche il Catanzaro che avrebbe potuto e meritato anch’esso di arrivare in fondo. Ci vuole positività, entusiasmo e coraggio. Dispiace per le assenze, ma vengono con noi tutti perché serve il contributo di ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Massimo, allenatore del, predica fiducia alla vigilia della finale di ritorno dei play-off diC al Barbera contro il. “Sappiamo di andare su un campo difficile e caldo, ma abbiamo tutta l’intenzione di ribaltare il risultato. Siamo sotto di un gol nel primo tempo, dobbiamo recuperare un gol nel secondo tempo”. Poi prosegue: “Servirà una grande partita die di tecnica. Dobbiamo fare meglio dell’andata, dove un episodio ha deciso tutto. Abbiamo fatto un percorso importante, abbiamo eliminato la Juventus Under 23 che poteva arrivare in finale, poi anche il Catanzaro che avrebbe potuto e meritato anch’esso di arrivare in fondo. Ci vuole positività, entusiasmo e. Dispiace per le assenze, ma vengono con noi tutti perché serve il contributo di ...

