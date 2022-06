ROMA PRIDE 2022, un milione di persone in piazza: Elodie madrina di questa edizione (Di sabato 11 giugno 2022) ROMA PRIDE 2022, un milione di persone in piazza: la cantante Elodie è stata la madrina d’eccezione di questa edizione Sono state circa un milione le persone che oggi, da piazza della Repubblica, sono accorse a “fare rumore” lungo le strade colorate del centro di ROMA. Sono stati infatti proprio i partecipanti alla manifestazione i veri protagonisti del ROMA PRIDE 2022 che, dopo due anni di silenzio, è tornato a rivendicare i diritti della comunità LGBTQI+. Le aspettative – già molto alte – sono state di gran lunga superate, grazie alla numerosa affluenza alla parata. Alle ore 15:00 ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022), undiin: la cantanteè stata lad’eccezione diSono state circa unleche oggi, dadella Repubblica, sono accorse a “fare rumore” lungo le strade colorate del centro di. Sono stati infatti proprio i partecipanti alla manifestazione i veri protagonisti delche, dopo due anni di silenzio, è tornato a rivendicare i diritti della comunità LGBTQI+. Le aspettative – già molto alte – sono state di gran lunga superate, grazie alla numerosa affluenza alla parata. Alle ore 15:00 ...

