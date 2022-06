LIVE Berrettini-Otte 7-6 7-6, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale e resta in top10! (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Berrettini RANKING ATP: MATTEO Berrettini resta IN TOP10 CON LA finale A Stoccarda 13:34 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Berrettini-Otte. Domani la testa di serie numero due dell’ATP 250 di Stoccarda tornerà sul prato tedesco per l’atto conclusivo del torneo. Grazie per aver seguito l’incontro con noi. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di sabato. 13:32 Match in cui i servizi hanno letteralmente dominato. Soltanto una la palla, avuta peraltro a disposizione di Matteo. Il numero 10 ATP ha servito il 66% di prime, trasformandone in punto l’84%. 18 ACE per parte, ma numerosi i ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIRANKING ATP: MATTEOIN TOP10 CON LA13:34 Termina qui la nostrascritta di. Domani la testa di serie numero due dell’ATP 250 ditornerà sul prato tedesco per l’atto conclusivo del torneo. Grazie per aver seguito l’incontro con noi. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di sabato. 13:32 Match in cui i servizi hanno letteralmente dominato. Soltanto una la palla, avuta peraltro a disposizione di Matteo. Il numero 10 ATP ha servito il 66% di prime, trasformandone in punto l’84%. 18 ACE per parte, ma numerosi i ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Berrettini-Otte 7-6 7-6 ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: un enorme Matteo vola in finale! - #Berrettini-Otte… - live_tennis : BOSS OPEN - Semi-final: Matteo Berrettini beat Oscar Otte 7-6, 7-6 - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpStoccarda Matteo #Berrettini vola in #finale! Il tedesco #Otte piegato con un doppio 7-6! #live - zazoomblog : LIVE Berrettini-Otte 7-6 3-2 ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi - #Berrettini-Otte… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Otte 7-6 3-2 ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi - #Berrettini-Otte… -