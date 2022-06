Elicottero scomparso, sul monte Cusna individuati i corpi di 5 vittime (Di sabato 11 giugno 2022) Sono stati individuati cinque cadaveri tra coloro - sette in tutto - che erano a bordo dell'Elicottero scomparso giovedì mattina sull'Appennino tosco-emiliano e i cui resti sono stati avvistati oggi sul monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano. È quanto si apprende dai primi soccorritori sul posto. L'Elicottero si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1.922 metri d'altitudine, a due chilometro dal rifugio Segheria. Sul luogo dell'impatto Aeronautica militare, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri di Castelnuovo Monti: l'area è stata posta sotto sequestro. Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 giugno 2022) Sono staticinque cadaveri tra coloro - sette in tutto - che erano a bordo dell'giovedì mattina sull'Appennino tosco-emiliano e i cui resti sono stati avvistati oggi sul, cima dell'Appennino reggiano. È quanto si apprende dai primi soccorritori sul posto. L'si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1.922 metri d'altitudine, a due chilometro dal rifugio Segheria. Sul luogo dell'impatto Aeronautica militare, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri di Castelnuovo Monti: l'area è stata posta sotto sequestro.

