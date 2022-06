Draghi a Kiev con Scholz e Macron prima del vertice G7 (Di sabato 11 giugno 2022) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi insieme al Cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emanuel Macron saranno a Kiev dal presidente ucraino Vlodomyr Zelensky prima del vertice ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Il Presidente del Consiglio Marioinsieme al Cancelliere tedesco Olafe al presidente francese Emanuelsaranno adal presidente ucraino Vlodomyr Zelenskydel...

Pubblicità

LuigiBevilacq17 : RT @valy_s: #Scholz ha in programma una visita a #Kiev con #Macron e #Draghi entro giugno. Lo riporta la Bild. - StefaniaFalone : RT @putino: Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha in programma una visita a Kiev insieme a Emmanuel Macron e Mario Draghi. Vogliono incontr… - News24_it : Ucraina, botta e risposta Biden-Zelensky sull'invasione. Draghi a Kiev con Macron e Scholz prima del G7 - Mondo - A… - MoniShantiRani : RT @valy_s: #Scholz ha in programma una visita a #Kiev con #Macron e #Draghi entro giugno. Lo riporta la Bild. - catonecensor : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz starebbe pianificando un viaggio congiunto a Kiev con il presidente del Consigli… -