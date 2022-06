Charlene di Monaco prepara le valigie: per il marito è un colpo al cuore (Di sabato 11 giugno 2022) Un vero colpo quello di Charlene di Monaco. Non ci aspettavamo una decisione di questo genere, ecco il perché Una notizia che da tempo circolava e che, per il momento, non era altro che frutto di indiscrezione. Ma adesso, nelle ultime ore, è stata confermata. Charlene di Monaco sembra essere intenzionata, più che mai, a scappare da Monaco lasciando da solo il marito Alberto II. Nell’ultimo periodo la situazione nel Principato di Monaco era alquanto difficile. Come ben sappiamo, al peggio non c’è mai fine. Da un po’ di tempo a questa parte, le condizioni di salute di Charlene di Monaco, hanno fatto preoccupare tutti quanti. Una situazione che è peggiorata notevolmente nel momento in cui, a tutto ... Leggi su kronic (Di sabato 11 giugno 2022) Un veroquello didi. Non ci aspettavamo una decisione di questo genere, ecco il perché Una notizia che da tempo circolava e che, per il momento, non era altro che frutto di indiscrezione. Ma adesso, nelle ultime ore, è stata confermata.disembra essere intenzionata, più che mai, a scappare dalasciando da solo ilAlberto II. Nell’ultimo periodo la situazione nel Principato diera alquanto difficile. Come ben sappiamo, al peggio non c’è mai fine. Da un po’ di tempo a questa parte, le condizioni di salute didi, hanno fatto preoccupare tutti quanti. Una situazione che è peggiorata notevolmente nel momento in cui, a tutto ...

Pubblicità

Maxime_Munegu23 : RT @monaco_in: La principessa #Charlene non parteciperà ai festeggiamenti della #Festa Nazionale a #Monaco ???? La #principessa si trova “I… - zazoomblog : Charlène di Monaco quell’amore indispensabile che non andrà mai via – FOTO - #Charlène #Monaco #quell’amore - infoitcultura : Charlene di Monaco, la ‘tragedia’ non ha fine: purtroppo per lei non c’è nulla da fare - monarchico : La #Principessa #Charlene di #Monaco #positiva al #test del #COVID-19 #monarchy #monarchia #princess… - zazoomblog : Charlene di Monaco la ‘tragedia’ non ha fine: purtroppo per lei non c’è nulla da fare - #Charlene #Monaco #‘tragedi… -